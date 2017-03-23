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    МИД Азербайджана осудило совершенный в Лондоне теракт

    Приносим свои глубокие соболезнования семьям жертв данного теракта© Report.az

    Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана осудило совершенный в Лондоне теракт.

    Как сообщает Report, от этом отмечается на странице министерства в Twitter.

    "Как государство, страдающее от террора, Азербайджан резко осуждает совершенный в Лондоне теракт. Приносим свои глубокие соболезнования семьям жертв данного теракта и молимся за них".  

    Отметим, что вчера на Вестминстерском мосту рядом со зданием британского парламента произошел вооруженный инцидент. Число жертв в результате теракта достигло 5 человек, еще 40 ранены. 

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