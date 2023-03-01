Министерства иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии провели политконсультации

В Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Азербайджан на политконсультациях представлял заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, Саудовскую Аравию - заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим Аль-Хурейджи.
В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной сферах, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.
Замминистра иностранных дел Саудовской Аравии был проинформирован о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о восстановительных, строительных, реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.