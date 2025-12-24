В Баку обсудили азербайджанскую модель государственно-религиозных отношений

В рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Мультикультурная система ценностей: правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений".

Как сообщает Report, участники обсудили азербайджанскую модель государственно-религиозных отношений, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и невмешательства в деятельность друг друга.

Выступающие подчеркнули, что опыт Азербайджана в сфере мирного сосуществования различных религий и культур рассматривается как успешный пример для многонациональных и многоконфессиональных обществ.

В ходе дискуссии также были затронуты вопросы сохранения культурного наследия, включая включение религиозных объектов в перечень памятников, находящихся под охраной государства.

Модератором панели выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.

Заместитель министра культуры Фарид Джафаров отметил, что памятники материального и нематериального культурного наследия в Азербайджане находятся под защитой государства и активно продвигаются на международной арене.

Первый заместитель председателя Комитета по делам религий Узбекистана Давронбек Махсудов заявил, что Азербайджан и Узбекистан объединяют схожие подходы к государственно-религиозным отношениям. По его словам, обе страны являются светскими государствами и с уважением относятся к религиозным традициям своих народов.

Председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев подчеркнул, что Азербайджан является одной из немногих стран, сумевших сохранить гармонию религиозного и культурного многообразия. Он добавил, что для горских евреев нет родины лучше Азербайджана, а все народы, проживающие в стране, являются детьми азербайджанской земли.

Преподаватель Азербайджанского теологического института Эльнур Азимли в своем выступлении затронул вопросы истории мультикультурализма и его места в исламской традиции.