В Баку обсудили азербайджанскую модель государственно-религиозных отношений
- 24 декабря, 2025
- 13:11
В рамках II Форума религиозных деятелей Азербайджана прошла панельная дискуссия на тему "Мультикультурная система ценностей: правовые и культурные аспекты государственно-религиозных отношений".
Как сообщает Report, участники обсудили азербайджанскую модель государственно-религиозных отношений, основанную на принципах взаимного уважения, равноправия и невмешательства в деятельность друг друга.
Выступающие подчеркнули, что опыт Азербайджана в сфере мирного сосуществования различных религий и культур рассматривается как успешный пример для многонациональных и многоконфессиональных обществ.
В ходе дискуссии также были затронуты вопросы сохранения культурного наследия, включая включение религиозных объектов в перечень памятников, находящихся под охраной государства.
Модератором панели выступил заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Гюндюз Исмаилов.
Заместитель министра культуры Фарид Джафаров отметил, что памятники материального и нематериального культурного наследия в Азербайджане находятся под защитой государства и активно продвигаются на международной арене.
Первый заместитель председателя Комитета по делам религий Узбекистана Давронбек Махсудов заявил, что Азербайджан и Узбекистан объединяют схожие подходы к государственно-религиозным отношениям. По его словам, обе страны являются светскими государствами и с уважением относятся к религиозным традициям своих народов.
Председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев подчеркнул, что Азербайджан является одной из немногих стран, сумевших сохранить гармонию религиозного и культурного многообразия. Он добавил, что для горских евреев нет родины лучше Азербайджана, а все народы, проживающие в стране, являются детьми азербайджанской земли.
Преподаватель Азербайджанского теологического института Эльнур Азимли в своем выступлении затронул вопросы истории мультикультурализма и его места в исламской традиции.