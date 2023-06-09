О нас

Эксперт: Мировую общественность не волновала судьба Охчучай, но волнует Каховская ГЭС

Эксперт: Мировую общественность не волновала судьба Охчучай, но волнует Каховская ГЭС Международную общественность абсолютно не волновало загрязнение и последующее уничтожение флоры и фауны вокруг реки Охчучай со стороны Армении, однако сейчас все активно говорят про взрыв на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС).
Внешняя политика
9 июня 2023 г. 15:52
Эксперт: Мировую общественность не волновала судьба Охчучай, но волнует Каховская ГЭС

Международную общественность абсолютно не волновало загрязнение и последующее уничтожение флоры и фауны в зоне реки Охчучай со стороны Армении, однако сейчас все активно говорят про взрыв на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Об этом Report заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов.

"Сейчас мы видим, что у людей развилась явная истерика после взрыва на Каховской ГЭС, идут большие разговоры о том, кто во всем виноват. Но при этом мы помним, что армянская сторона в свое время фактически уничтожила Охчучай, было также много заявлений о том, что будет уничтожено Мингячевирское водохранилище", - сказал Михайлов.

Евгений Михайлов
Евгений Михайлов

По его словам, все это время мировая общественность молчала по этому поводу.

"Здесь нужно подчеркнуть, что Армения не субъектна, а объектна. Она подвержена влиянию. На данный момент Армения занимает прозападную позицию, и поэтому в данном контексте, ее никто не будет обвинять", - считает политолог.

Он также добавил, что в Армении существует больше десятка биологических лабораторий двойного назначения, которые в случае утечки могут представлять угрозу для всего региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Kaxovka SES-i müzakirə edən beynəlxalq ictimaiyyəti Oxçuçayın taleyi maraqlandırmayıb”
Версия на английском языке Expert: World expresses concern about Kakhovka HPP while ignoring fate of Okhchuchay

Самое важное

МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi