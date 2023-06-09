Эксперт: Мировую общественность не волновала судьба Охчучай, но волнует Каховская ГЭС

Международную общественность абсолютно не волновало загрязнение и последующее уничтожение флоры и фауны вокруг реки Охчучай со стороны Армении, однако сейчас все активно говорят про взрыв на Каховской гидроэлектростанция (ГЭС).

Международную общественность абсолютно не волновало загрязнение и последующее уничтожение флоры и фауны в зоне реки Охчучай со стороны Армении, однако сейчас все активно говорят про взрыв на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Об этом Report заявил российский политический эксперт Евгений Михайлов.

"Сейчас мы видим, что у людей развилась явная истерика после взрыва на Каховской ГЭС, идут большие разговоры о том, кто во всем виноват. Но при этом мы помним, что армянская сторона в свое время фактически уничтожила Охчучай, было также много заявлений о том, что будет уничтожено Мингячевирское водохранилище", - сказал Михайлов.

Евгений Михайлов

По его словам, все это время мировая общественность молчала по этому поводу.

"Здесь нужно подчеркнуть, что Армения не субъектна, а объектна. Она подвержена влиянию. На данный момент Армения занимает прозападную позицию, и поэтому в данном контексте, ее никто не будет обвинять", - считает политолог.

Он также добавил, что в Армении существует больше десятка биологических лабораторий двойного назначения, которые в случае утечки могут представлять угрозу для всего региона.