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В Херсонской области 13 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва дамбы ГЭС

В Херсонской области 13 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва дамбы ГЭС Из-за затопления Херсонской области Украины в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС 13 человек считаются пропавшими без вести.
В регионе
9 июня 2023 г. 15:09
В Херсонской области 13 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва дамбы ГЭС

Из-за затопления Херсонской области Украины в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС 13 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В Херсонской области оказались затопленными 48 населенных пунктов, из них: 34 (3 625 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Из области эвакуировали 2 412 человек.

Сообщается, что из-за наводнения погибли четыре человека, еще 11 получили ранения в результате обстрела ВС РФ во время эвакуационных мероприятий. При этом без вести пропавшими считаются 13 человек.

Кроме того, в Николаевской области оказались затопленными 23 населенных пункта - один человек погиб, эвакуированы 825 человек.

По данным УНИАН, в двух областях погибли пять человек.

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