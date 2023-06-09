В Херсонской области 13 человек считаются пропавшими без вести из-за подрыва дамбы ГЭС

Из-за затопления Херсонской области Украины в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС 13 человек считаются пропавшими без вести.

Из-за затопления Херсонской области Украины в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС 13 человек считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

В Херсонской области оказались затопленными 48 населенных пунктов, из них: 34 (3 625 домов) находятся на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Из области эвакуировали 2 412 человек.

Сообщается, что из-за наводнения погибли четыре человека, еще 11 получили ранения в результате обстрела ВС РФ во время эвакуационных мероприятий. При этом без вести пропавшими считаются 13 человек.

Кроме того, в Николаевской области оказались затопленными 23 населенных пункта - один человек погиб, эвакуированы 825 человек.

По данным УНИАН, в двух областях погибли пять человек.