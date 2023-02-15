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Парламентарии из 196 стран-членов ООН были проинформированы об экотерроре Армении

Парламентарии из 196 стран-членов ООН были проинформированы об экотерроре Армении Депутата Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев рассказал об экологическом терроризме Армении на ежегодных парламентских слушаниях на тему "Остановите расточительство воды во имя людей и планеты, измените правила игры, инвестируйте в будущее" с участием парламентар
Милли Меджлис
15 февраля 2023 г. 05:22
Парламентарии из 196 стран-членов ООН были проинформированы об экотерроре Армении

Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев рассказал об экологическом терроризме Армении на ежегодных парламентских слушаниях на тему "Остановите расточительство воды во имя людей и планеты, измените правила игры, инвестируйте в будущее" с участием парламентариев из 196 стран-членов ООН.

Как передает американское бюро Report, в своем выступлении он проинформировал представителей государств-членов об экологическом терроре, проводимом Арменией на исторических землях Азербайджана, в частности о загрязнении пресноводных бассейнов трансграничных рек: "Армения в течение 30 лет нарушала все принципы международного права, касающиеся охраны и управления водными ресурсами на оккупированных территориях Азербайджана. Большинство истоков рек протекающие по территории страны, были загрязнены Арменией различными отходами.

Экологическому загрязнению подверглись семь озер - Большой Алагёль, Малый Алагёль, Залхагёль, Гарагёль, Джанлыгёль, Ишыглы Гарагёль. Также река Охчучай является одной из одиннадцати рек, расположенных в освобожденном Карабахском регионе Азербайджана и отвечает за более чем 30 процентов всех водных ресурсов страны. При анализе проб, взятых экспертами из реки, было обнаружено большое количество опасных для жизни элементов. Призываем принять конкретные меры для восстановления справедливости, осудить акты агрессии и экологического терроризма Армении против Азербайджана. Надеемся, что международные организации не останутся равнодушными к этому вопросу и предотвратят экологический терроризм".

В рамках конференции депутат дал информацию об акции экоактивистов в Азербайджане и ответил на вопросы на двусторонних, многосторонних встречах со своими коллегами.

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Версия на азербайджанском языке BMT ölkələrinin parlamentariləri Ermənistanın ekoterroru barədə məlumatlandırılıb

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