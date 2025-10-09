Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГ

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 11:25
    Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГ

    Вопрос выяснения судеб пропавших без вести является приоритетным и для Боснии и Герцеговины, где тысячи семей потеряли своих близких в ходе военных действий 1990-х годов.

    Как сообщает Report, об этом заявила журналистам Мидета Калопер, представитель одной из таких семей, на международной конференции в Баку.

    По ее словам, несмотря на прошедшие десятилетия, о судьбах тысяч боснийцев до сих пор ничего не известно. "Для нас самым важным остается выяснить их судьбы, найти останки. Только тогда семьи смогут обрести утешение", - сказала Калопер.

    Она подчеркнула, что ключевое значение имеет сотрудничество между семьями пропавших без вести и государственными структурами.

    "Только совместная работа позволит найти ответы. Даже если взгляды у людей различаются, они должны объединяться ради общей цели", - отметила она.

