Мидета Калопер: Судьбы пропавших без вести – приоритетный вопрос и для БиГ

Вопрос выяснения судеб пропавших без вести является приоритетным и для Боснии и Герцеговины, где тысячи семей потеряли своих близких в ходе военных действий 1990-х годов.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам Мидета Калопер, представитель одной из таких семей, на международной конференции в Баку.

По ее словам, несмотря на прошедшие десятилетия, о судьбах тысяч боснийцев до сих пор ничего не известно. "Для нас самым важным остается выяснить их судьбы, найти останки. Только тогда семьи смогут обрести утешение", - сказала Калопер.

Она подчеркнула, что ключевое значение имеет сотрудничество между семьями пропавших без вести и государственными структурами.

"Только совместная работа позволит найти ответы. Даже если взгляды у людей различаются, они должны объединяться ради общей цели", - отметила она.