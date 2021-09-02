МИД выразил соболезнования Ирану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи к гибелью 16 людей в результате аварии с микроавтобусом.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ирану в связи к гибелью 16 человек в результате ДТП с микроавтобусом.

Как передает Report, соответствующая публикация была сделана на странице МИД в Twitter.

"Глубоко опечалены новостью об аварии с микроавтобусом в Кордестанском регионе Ирана. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в публикации МИДа в Twitter .

2 сентября в иранском регионе Кордестан мини автобус скатился с дороги в овраг. Сообщается о 16-и погибших и 12-и пострадавших. На место аварии отправлен спасательный вертолет и машины скорой помощи. По факту ведется расследование, сообщили местные власти.