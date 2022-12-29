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МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение

МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение, диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество между сторонами были продолжены.
Внешняя политика
29 декабря 2022 г. 20:00
МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение

В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение, диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество между сторонами были продолжены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

15 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 19 июля 2022 года в штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"В течение года в сотрудничестве с НАТО были продолжены усилия в области оборонных реформ и повышения национального потенциала для содействия международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Azerbaijan-NATO partnership retained its strategic importance – Foreign Ministry 
Версия на азербайджанском языке XİN: "2022-ci ildə Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığı öz strateji əhəmiyyətini saxlayıb"

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