МИД: В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение

В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение, диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество между сторонами были продолжены.

В 2022 году партнерство Азербайджан-НАТО сохранило свое стратегическое значение, диалог на высоком уровне и практическое сотрудничество между сторонами были продолжены.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики по итогам 2022 года.

15 февраля 2022 года состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 19 июля 2022 года в штаб-квартире НАТО министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"В течение года в сотрудничестве с НАТО были продолжены усилия в области оборонных реформ и повышения национального потенциала для содействия международному миру и безопасности", - говорится в заявлении.