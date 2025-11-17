Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Внешняя политика
    • 17 ноября, 2025
    • 11:04
    МИД Узбекистана: Присоединение Азербайджана к встречам лидеров стран ЦА придаст формату новое содержание

    Участие Азербайджана в консультативных встречах глав государств Центральной Азии (ЦА) в качестве полноправного участника придаст данному формату качественно новое содержание.

    Об этом Report заявил советник министра иностранных дел Узбекистана, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ахрор Бурханов.

    "Узбекистан приветствует решение, принятое 16 ноября в Ташкенте, о присоединении Азербайджана в качестве полноправного участника консультативных встреч глав государств Центральной Азии и оценивает его как по-настоящему исторический шаг, открывающий новую эру братских связей и стратегического единства в нашем общем пространстве. Мы убеждены, что участие Азербайджана - страны, с которой нас связывают тысячелетние культурные корни, духовная близость и динамично развивающееся партнерство, придаст данному формату качественно новое содержание", - сказал он.

    По его словам, это решение отражает искреннюю взаимную поддержку, высокий уровень доверия между государствами и стремление к углублению сотрудничества во имя мира, стабильности и процветания всего региона.

    "Мы ожидаем, что активное вовлечение Азербайджана укрепит экономическую взаимосвязанность, расширит торгово-инвестиционные возможности, придаст новый импульс развитию транспортных коридоров, в том числе Среднего коридора, а также откроет дополнительные горизонты для сотрудничества в энергетике, цифровых технологиях, зеленой экономике и гуманитарной сфере", - отметил Бурханов.

    Он подчеркнул, что Азербайджан обладает уникальным опытом успешных реформ, мощным промышленным и транзитным потенциалом, а также международным авторитетом.

    "Участие Азербайджана в консультативных встречах глав государств Центральной Азии делает формат более сильным, более сбалансированным и более ориентированным на практический результат. Мы уверены, что это решение создает прочную основу для формирования еще более тесного узла сотрудничества между нашими странами и вносит важный вклад в укрепление единства тюркского и центральноазиатского пространств", - добавил представитель МИД Узбекистана.

