 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД: Установлена личность убитой в Сомали гражданки Азербайджана

    По данным МИД Турции в результате нападения на автомобиль погибла гражданка Азербайджана Камалия Исмаилова

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Установлено имя гражданки Азербайджана, погибшей в результате нападения на автомобиль в столице Сомали Могадишо. Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, по данным министерства иностранных дел Турции, в результате нападения на автомобиль погибла гражданка Азербайджана Камалия Исмаилова. 

    Другие подробности происшествия пока не сообщаются. 

    Вечером 30 марта в столице Сомали Могадишо было совершено нападение на автомобиль, который перевозил граждан Турции. В результате нападения погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали. Несколько человек получили ранения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi