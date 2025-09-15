Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    МИД Турции поздравил Азербайджан

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 10:17
    МИД Турции поздравил Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

    Как сообщает Report, в связи с этим в официальном аккаунте министерства в "X" была размещена соответствующая публикация.

    "Поздравляем наших азербайджанских братьев по случаю 107-й годовщины освобождения Баку от оккупации. С благодарностью и уважением поминаем всех наших шехидов, пожертвовавших своей жизнью за независимость", - отмечается в сообщении.

    Турция Азербайджан МИД поздравление армяно-большевистская оккупация
