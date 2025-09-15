МИД Турции поздравил Азербайджан
Внешняя политика
- 15 сентября, 2025
- 10:17
МИД Турции поздравил Азербайджан с 107-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Как сообщает Report, в связи с этим в официальном аккаунте министерства в "X" была размещена соответствующая публикация.
"Поздравляем наших азербайджанских братьев по случаю 107-й годовщины освобождения Баку от оккупации. С благодарностью и уважением поминаем всех наших шехидов, пожертвовавших своей жизнью за независимость", - отмечается в сообщении.
Последние новости
10:55
Фото
Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского районаВнутренняя политика
10:53
Фото
Президент Ильхам Алиев посетил село Дашбулаг Ходжалинского районаВнутренняя политика
10:53
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные боеприпасыАрмия
10:49
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации боевика "Хезболлы", занимавшегося разработкой оружияДругие страны
10:41
В Кяльбаджаре впервые за 33 года прозвенел первый школьный звонокНаука и образование
10:34
В Сабирабаде убит 42-летний мужчина - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:27
Из Турции экстрадирован экс-сотрудник правоохранительных органов КазахстанаДругие
10:23
Премьер Пакистана посетит Катар для участия в экстренном арабо-исламском саммитеДругие страны
10:21