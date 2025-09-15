Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib
Xarici siyasət
- 15 sentyabr, 2025
- 10:03
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının 107-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.
"Bakının işğaldan azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edirik. Müstəqillik uğrunda canını fəda edən bütün şəhidlərimizi rəhmət, minnət və ehtiramla yad edirik",- məlumatda qeyd edilib.
Can Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’nün işgalden kurtarılmasının 107. Yıldönümü vesilesiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz.— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 15, 2025
Bağımsızlık uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/B0hmbEjd3h
