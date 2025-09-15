İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü

    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 15 sentyabr, 2025
    • 10:03
    Türkiyə XİN Azərbaycanı təbrik edib

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Bakının erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının 107-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

    "Bakının işğaldan azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə azərbaycanlı qardaşlarımızı ən səmimi arzularımızla təbrik edirik. Müstəqillik uğrunda canını fəda edən bütün şəhidlərimizi rəhmət, minnət və ehtiramla yad edirik",- məlumatda qeyd edilib.

    Türkiyə XİN Bakı erməni-bolşevik
    МИД Турции поздравил Азербайджан

