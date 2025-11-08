МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
- 08 ноября, 2025
- 10:12
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.
Как сообщает Report, поздравление размещено на странице министерства в соцсети X.
"Поздравляем с пятой годовщиной Победы, достигнутой благодаря стойкости и героизму азербайджанского народа, с глубоким уважением чтим светлую память героев, отдавших жизни за Родину", - говорится в публикации.
Azerbaycan halkının azim ve kahramanlıkla kazandığı zaferin beşinci yıldönümünü kutluyor, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Y6OdB2ZNGI— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2025
