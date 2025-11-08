Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    • 08 ноября, 2025
    • 10:12
    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

    МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы - 8 Ноября.

    Как сообщает Report, поздравление размещено на странице министерства в соцсети X.

    "Поздравляем с пятой годовщиной Победы, достигнутой благодаря стойкости и героизму азербайджанского народа, с глубоким уважением чтим светлую память героев, отдавших жизни за Родину", - говорится в публикации.

