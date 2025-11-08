Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 10:01
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barərə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.
"Azərbaycan xalqının əzmkarlığı və qəhrəmanlığı sayəsində qazanılan zəfərin beşinci ildönümünü təbrik edir, Vətən torpağı uğrunda canlarını fəda edən bütün qəhrəmanları dərin ehtiram və rəhmətlə anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.
Azerbaycan halkının azim ve kahramanlıkla kazandığı zaferin beşinci yıldönümünü kutluyor, vatan toprağı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanları saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Y6OdB2ZNGI— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 8, 2025
