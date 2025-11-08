İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 10:01
    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirlik bu barərə "X" sosial media hesabında paylaşım edib.

    "Azərbaycan xalqının əzmkarlığı və qəhrəmanlığı sayəsində qazanılan zəfərin beşinci ildönümünü təbrik edir, Vətən torpağı uğrunda canlarını fəda edən bütün qəhrəmanları dərin ehtiram və rəhmətlə anırıq", - paylaşımda qeyd olunub.

    Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Zəfərə gedən yol Zəfər Günü

    Son xəbərlər

    10:01

    Türkiyə XİN Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    09:52

    Ufa, Ulyanovsk və Kaluqa aeroportları işini dayandırıb

    Region
    09:45
    Foto

    Azərbaycanın yeniyetmə şahmatçıları Avropa çempionatında 3 medal qazanıblar

    Fərdi
    09:39

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (08.11.2025)

    Maliyyə
    09:35

    "C5+1" ölkələri TBNM və TRIPP vasitəsilə qarşılıqlı əlaqələri gücləndirmək barədə razılaşıblar

    İnfrastruktur
    09:32

    Azərbaycan Basketbol Liqası: VI turda daha bir oyun keçiriləcək

    Komanda
    09:20

    Mikayıl Cabbarov Zəfər Günü ilə bağlı paylaşım edib

    Biznes
    09:12

    Azərbaycan Premyer Liqasında bu gün daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Futbol
    09:00

    Çin Tayvanın müstəqilliyi tərəfdarlarının Avropa Parlamentinə səfərinə etiraz edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti