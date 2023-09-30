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МИД Турции: Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры

МИД Турции: Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры, нацеленными против Турции, Азербайджана, а также в последнее время и против правительства Армении и мирного процесса в регионе.
Внешняя политика
30 сентября 2023 г. 17:35
МИД Турции: Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры

Анкара обеспокоена провокациями членов радикальной армянской диаспоры, нацеленными против Турции, Азербайджана, а также в последнее время и против правительства Армении и мирного процесса в регионе.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

В МИД также заявили, что Турция предпримет все необходимые меры для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, 29 сентября в Лос-Анджелесе группа армян совершила провокацию против азербайджанских и турецких дипломатов в ходе конференции "Роль народной дипломатии во внешней политике Турции", где принимал участие генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиль Гурбанов.

Злоумышленники выкрикивали оскорбления в адрес Азербайджана и Турции. Провокация длилась около 10 минут, затем сотрудники полиции вывели их из зала.

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Версия на английском языке ФотоArmenian provocateurs shout insults at Azerbaijan, Türkiye during conference held in US
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə XİN: "Ölkəmizi və Azərbaycanı hədəf seçən radikal erməni diasporunun fəaliyyəti narahatedicidir" - YENİLƏNİB-2

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