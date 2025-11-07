МИД: Сроки начала строительных работ по "Маршруту Трампа" пока не объявлены

США ведут переговоры с Арменией по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), сроки начала строительных работ пока не объявлены.

Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что Азербайджан, как инициатор мирного процесса, заинтересован в устойчивом мире и стабильности в регионе.

"Проведенные после исторических Вашингтонских договоренностей официальные встречи и неформальные контакты направлены именно на продвижение нашей мирной повестки и ускорение выполнения достигнутых соглашений. При этом для установления прочного мира необходимо выполнение ряда условий. Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану", - сказал он.

Гаджизаде добавил, что одним из важнейших итогов Вашингтонского саммита 8 августа стала договоренность о маршруте TRIPP, который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи.

"В Совместной декларации подчеркнута необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия коммуникаций в регионе. Со стороны США ведутся переговоры с Арменией по реализации соответствующего проекта, мерам безопасности и обеспечению беспрепятственного прохода. Сроки начала строительных работ пока не объявлены. Учитывая, что этот маршрут соединит два региона Азербайджана, наша принципиальная позиция доведена как до США, так и до Армении. Надеемся на скорую реализацию намеченных шагов", - подчеркнул он.