    МИД: Сроки начала строительных работ по "Маршруту Трампа" пока не объявлены

    07 ноября, 2025
    • 15:39
    МИД: Сроки начала строительных работ по Маршруту Трампа пока не объявлены

    США ведут переговоры с Арменией по реализации проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), сроки начала строительных работ пока не объявлены.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Он отметил, что Азербайджан, как инициатор мирного процесса, заинтересован в устойчивом мире и стабильности в регионе.

    "Проведенные после исторических Вашингтонских договоренностей официальные встречи и неформальные контакты направлены именно на продвижение нашей мирной повестки и ускорение выполнения достигнутых соглашений. При этом для установления прочного мира необходимо выполнение ряда условий. Ключевое условие со стороны Азербайджана для подписания мирного договора - внесение изменений в Конституцию Армении, где сохраняются территориальные претензии к Азербайджану", - сказал он.

    Гаджизаде добавил, что одним из важнейших итогов Вашингтонского саммита 8 августа стала договоренность о маршруте TRIPP, который обеспечит беспрепятственный проход через Зангезурский коридор и укрепит региональные связи.

    "В Совместной декларации подчеркнута необходимость обеспечения беспрепятственной связи между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской Автономной Республикой в рамках открытия коммуникаций в регионе. Со стороны США ведутся переговоры с Арменией по реализации соответствующего проекта, мерам безопасности и обеспечению беспрепятственного прохода. Сроки начала строительных работ пока не объявлены. Учитывая, что этот маршрут соединит два региона Азербайджана, наша принципиальная позиция доведена как до США, так и до Армении. Надеемся на скорую реализацию намеченных шагов", - подчеркнул он.

    XİN: Tramp marşrutu ilə bağlı tikinti işlərinə nə zaman başlanacağı hələlik məlum deyil
    MFA: Timeline for construction of Trump Route still unclear

