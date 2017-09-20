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    МИД: Среди погибших и раненых в результате землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана

    После землетрясения посольство Азербайджана связалось с нашими гражданами© Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Среди погибших и раненых в результате землетрясения в Мексике нет граждан Азербайджана.

    Об этом сообщил Report глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    По его словам, посольство Азербайджана в Мексике продолжает функционировать в нормальном режиме. В консульском отделе посольства зарегистрировано мало граждан Азербайджана: "В Мексике проживает несколько азербайджанских семей, после землетрясения посольство связалось с ними".

    Отметим, что в результате 7-бального землетрясения в столице Мексики (Мехико) погибли 226 человек.

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