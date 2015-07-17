МИД Азербайджана сделало заявление о неожиданном визите Эльмара Мамедъярова в Москву

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление о неожиданном визите Эльмара Мамедъярова в Россию.

Как сообщили Report в МИД, в рамках деловой встречи Э.Мамедъяров встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе встречи министр иностранных дел России С.Лавров выразил уверенность в том, что данный визит внесет вклад в развитие двусторонних отношений.

Глава российского МИД отметил, что существующее между Азербайджаном и Россией сотрудничество, в том числе в гуманитарной сфере, успешно продолжается. Он сообщил, что на Международном гуманитарном форуме, который пройдет в этом году в Баку, будут организованы Дни культуры России. В то же время, С.Лавров сказал, что в сентябре 2015 года в Санкт-Петербурге состоится мероприятие по исследованию нефтегазовых месторождений Арктики, на которое приглашен и министр промышленности и энергетики Азербайджана. Помимо этого, российский министр заявил, что в рамках заседания Межправительственной экономической комиссии, которое пройдет в сентябре этого года в Екатеринбурге, будет организован межрегиональный форум, а в Свердловской области состоится выставка военной техники, на котором ожидается участие азербайджанской делегации.

Министр Э.Мамедъяров поблагодарил своего российского коллегу и сказал, что встреча прошла согласно поручению президентов Азербайджана и России. Э.Мамедъяров также поздравил С. Лаврова по случаю успешного завершения переговоров по ядерной программе Ирана, которые проходили в Вене. Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что эти переговоры окажут положительное влияние на ситуацию в регионе. Он отметил, что для полной стабилизации ситуации в регионе необходимо освобождение азербайджанских земель, оккупированных армянскими вооруженными подразделениями. Э.Мамедьяров затронул вопрос мирного урегулирования конфликта путем переговоров.

С.Лавров заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ ведут последовательную работу в этом направлении, постоянно контактируют, он также подчеркнул, что настало время для интенсификации этих переговоров.