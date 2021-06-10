МИД России о гибели азербайджанских журналистов в Кельбаджаре

Российская сторона в числе первых отреагировала на трагедию в Кельбаджаре.

Российская сторона в числе первых отреагировала на трагедию в Кельбаджаре.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, комментируя гибель азербайджанских журналистов при подрыве на мине в Кельбаджаре.

"Посольством России в Баку переданы искренние соболезнования родным и близким журналистам, погибших в результате подрыва на мине.

Мы находимся в регулярных контактах с Баку и Ереваном. Мы призываем к налаживанию вопросов разминирования, включая обмен информацией о минных полях. Мы рассчитываем, что этот процесс будет ускорен.

Мы последовательно выступаем за то, чтобы все гуманитарные вопросы были решены в строгом соответствии с заявлениями лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября прошлого года и 11 января текущего года", - добавила Захарова.

4 июня около 11:00 пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате взрыва погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.