МИД Эстонии: Программа "Восточного партнерства" станет приоритетом нашего председательства в Совете ЕС

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Программа "Восточного партнерства" станет одним из основных приоритетов эстонского председательства в Совете Европейского союза.

Об этом Report заявили во внешнеполитическом ведомстве Эстонии.

"Эстония, будучи маленькой страной Европы, рассматривает председательство, как необычайную возможность вклада в будущее ЕС", - заявили в МИД этой страны.

Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии отметили важность предстоящего саммита "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября этого года в Брюсселе, выразив надежду на успешность будущей встречи.

"Предстоящий саммит стран Восточного партнерства позволит достичь скорых результатов по новым транспортным и энергетическим путям, по вопросам свободного передвижения людей, в поисках лучших возможностей по обучению и обмену опытом. Параллельно с Брюссельским саммитом, в Таллине пройдут бизнес-форум, а также конференции по гражданскому обществу и электронному партнерству. Мы считаем, что подобные мероприятия и встречи будут способствовать сплочению людей с одинаковыми интересами, улучшат уже существующее сотрудничество. Мы призываем Азербайджан присоединиться к предстоящим мероприятиям ЕС", - заявили в пресс-службе МИД.

В МИД также заявили, что Эстония приветствует переговоры по новому стратегическому соглашению, которые стартовали недавно между ЕС и Азербайджаном: "Соглашение придаст новый импульс отношениям между сторонами, а также углубит политический диалог и экономическое сотрудничество между Европой и Азербайджаном".

"Запуск переговоров по новому соглашению, подчеркивает важность сотрудничества между Азербайджаном и ЕС. Партнерство между ЕС и Азербайджаном заслуживает того, что была создана солидная договорная база. Надеюсь, во время эстонского председательства в этом процессе будет достигнут прогресс. Эстония приветствует инициативность Азербайджана, однако, поднять сотрудничество сторон на новый уровень в интересах обеих сторон", - сказали в пресс-службе МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Эстонии также отметили важную роль, которую играет Азербайджан в энергетической безопасности Европы, посредством проекта Южный газовый коридор.

"Энергетика и транспорт являются ключевыми элементами в новом соглашении, Азербайджан играет важную связующую роль между Востоком и Западом, а также усиливает энергетическую безопасность Европы. ЕС готовы поддержать Азербайджан по множеству направлений, например в реформах по диверсификации экономики, усилению демократических институтов, системе юриспруденции, вовлечению гражданского общества в эти процессы", - сказали в МИД Эстонии.

Автор: Анаханум Хидаятова