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В МИД Азербайджана выразили соболезнования Ираку

В МИД Азербайджана выразили соболезнования Ираку Министерство иностранных дел Азербайджана принес свои соболезнования в связи с пожаром в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар в Ираке.
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 11:29
В МИД Азербайджана выразили соболезнования Ираку

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило свои соболезнования в связи с пожаром в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар в Ираке.

Как передает Report, сообщение опубликовано на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Глубоко опечалены смертельным пожаром в больнице Аль-Хусейн в городе Насирия, штат Ирак. Наши искренние соболезнования семьям жертв пожара и народу Ирака. Мы вместе с правительством и народом Ирака в эти тяжелые времена". - говорится в сообщении.

Напомним, что число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар возросло до 77. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил в стране траур по погибшим, поручив создать специальную комиссию по расследованию причин и всех обстоятельств трагедии.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İraqa başsağlığı verib
Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry condoles with Iraq

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