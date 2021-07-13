Пожар в ковид-больнице в Ираке, 30 человек погибли

По меньшей мере 30 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.

По меньшей мере 30 человек погибли в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной иракской провинции Ди-Кар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом информировал в понедельник телеканал Al Arabiya.

Как уточняется, 20 человек удалось спасти. По предварительной информации, причина пожара в ковид-больнице "Имам Хусейн" - взрыв баллона с кислородом.

На кадрах, которые распространил телеканал, видно, что пламя охватило все корпуса здания. Десятки человек в настоящий момент остаются заблокированными в больнице.

Напомним, что это не первый подобный инцидент в Ираке с медучреждением для больных с коронавирусом. Так, 24 апреля в результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде погибли 82 человека и не менее 110 пострадали.