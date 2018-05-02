МИД: При поддержке армянского лобби против Азербайджана ведется дезинформационная война

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев принял в Нью-Йорке участие в заседании комитета по информационным вопросам Генассамблеи ООН.

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на заседании Х.Гаджиев отметил, что распространение ложных новостей и дезинформации через традиционные медиа и социальные сети всерьез нарушает право выражения, выделил, что "идеологическая агрессия", "информационная война" или "гибридная война" создает серьезную угрозу для международного мира и безопасности.

Он также напомнил о принятой в 1947 году на 108-м пленарном заседании Генассамблеи ООН резолюции "Меры против пропаганды":

"В период распада СССР и в первые годы независимости Азербайджан столкнулся с "информационной агрессией" и "информационной войной", осуществляемой Арменией. Для того, чтобы скрыть противоречащую уставу ООН военную агрессию с применением силы против Азербайджана, совершение кровавой этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев на оккупированных территориях, она прибегла к информационной войне, пропаганде и дезинформации. С помощью армянских лоббистских кругов эта тенденция в форме "гибридной войны" и сегодня продолжается против Азербайджана".

Х.Гаджиев отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт не единственный источник пропаганды и дезинформации против Азербайджана, и рассказал о широкомасштабных кампаниях по пропаганде и дезинформации, даже принявших форму "психологической войны" в период проведения в Азербайджане Первых Европейских игр.

Х.Гаджиев отметил, что на фоне таких пропагандистских и дезинформационных действий поддерживается увеличение плюрализма и профессиональности азербайджанских СМИ.

Он сообщил о проводимых в стране на национальном уровне целей и задач ООН, мероприятий в медийной плоскости для поощрения устойчивого развития. Х.Гаджиев подчеркнул важность уделения внимания мультикультурализму и вопросам межцивилизационного диалога в будущей глобальной коммуникационной деятельности ООН.

Кроме того, он отметил, что не исполнение резолюций Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, рождает в азербайджанской обществе справедливые и обоснованные вопросы и отметил важность исполнения резолюций и решений для повышения эффективности информационной стратегии ООН.