    МИД: Преследование азербайджанцев по этническому признаку обострило напряженность в отношениях с РФ

    Внешняя политика
    • 05 сентября, 2025
    • 13:16
    МИД: Преследование азербайджанцев по этническому признаку обострило напряженность в отношениях с РФ

    Преследование азербайджанцев в России по этническому признаку является одним из факторов, усугубивших напряженность в азербайджано-российских отношениях.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

    "Известно, что напряженность в азербайджано-российских отношениях вызвана именно крушением самолета AZAL в результате его сбития и последующим поведением российских официальных лиц", - отметил Гаджизаде в ответ на заявление МИД РФ.

    Представитель ведомства подчеркнул, что преследование азербайджанцев в России по этническому признаку, случаи избиения и убийства азербайджанцев в Екатеринбурге, а также деятельность различных государственных структур России, направленная против интересов Азербайджана являются дополнительными факторами, усугубившими напряженность.

