МИД: Преследование азербайджанцев по этническому признаку обострило напряженность в отношениях с РФ

Преследование азербайджанцев в России по этническому признаку является одним из факторов, усугубивших напряженность в азербайджано-российских отношениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Известно, что напряженность в азербайджано-российских отношениях вызвана именно крушением самолета AZAL в результате его сбития и последующим поведением российских официальных лиц", - отметил Гаджизаде в ответ на заявление МИД РФ.

Представитель ведомства подчеркнул, что преследование азербайджанцев в России по этническому признаку, случаи избиения и убийства азербайджанцев в Екатеринбурге, а также деятельность различных государственных структур России, направленная против интересов Азербайджана являются дополнительными факторами, усугубившими напряженность.