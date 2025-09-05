İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan XİN: Rusiyada etnik mənsubiyyətə görə azərbaycanlılar təqib olunur

    Xarici siyasət
    • 05 sentyabr, 2025
    • 13:02
    Azərbaycan XİN: Rusiyada etnik mənsubiyyətə görə azərbaycanlılar təqib olunur

    Rusiyada etnik mənsubiyyətə görə azərbaycanlılar təqib olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin "Azərbaycan Hava Yolları" aviaşirkətinə məxsus təyyarə faciəsi ilə əlaqədar sığorta ödənişlərinin həyata keçirilməsi barədə sentyabrın 4-də mətbuat məlumatı və mətbuat katibinin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə dair açıqlamasını şərh edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsinə məhz AZAL təyyarəsinin vurulması nəticəsində qəzaya uğraması və bundan sonra Rusiya rəsmiləri tərəfindən göstərilən davranış səbəb olub: 

    "Bununla yanaşı, Rusiyada etnik mənsubiyyətə görə azərbaycanlıların təqib olunması, Yekaterinburq şəhərində azərbaycanlıların döyülərək qətlə yetirilməsi münasibətlərdə əlavə gərginlik yaradıb. Bununla yanaşı, Rusiyanın müxtəlif dövlət qurumlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti münasibətlərə mənfi təsir edən amillər sırasındadır".

    Azərbaycan XİN Rusiya Yekaterinburq AZAL
    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД: Преследование азербайджанцев по этническому признаку обострило напряженность в отношениях с РФ
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    MFA: Ethnic persecution of Azerbaijanis exacerbated tensions in relations with Russia

    Son xəbərlər

    14:09

    Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunu qəza səbəbindən təxirə salınıb

    Futbol
    14:01

    Elnur Məmmədov: Peru Azərbaycanla viza rejimini tamamilə ləğv etməyi təklif edir

    Turizm
    14:00

    İqtisadi Elmi Tədqiqat İnstitutu auditor seçib

    Maliyyə
    13:40

    Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi: "Komandalarımızın təcrübəsi çox olsaydı, xatirə turnirində daha yüksək yerlər tutardılar"

    Futbol
    13:40

    Bakının 28 May küçəsindəki tarixi abidənin icazəsiz konstruksiyaları sökülür

    İnfrastruktur
    13:29

    Azərbaycanda 544 nəfər ölümündən sonra donor olmaq üçün qeydiyyatdadır - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    13:26

    Yuri Qusev Slovakiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:23

    Putin Türkiyə və Özbəkistandakı səfirləri dəyişib

    Region
    13:21

    Azərbaycanda 4SİM Mərkəzi auditor seçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti