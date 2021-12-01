МИД поблагодарил представителя ЕС в Азербайджане

МИД Азербайджана поблагодарил главу делегации Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петра Михалко за соболезнования в связи с катастрофой вертолета в Хызы.

МИД Азербайджана поблагодарил главу делегации Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петра Михалко за соболезнования в связи с катастрофой вертолета в Хызы.

Как сообщает Report, министерство поблагодарило делегацию ЕС в Азербайджане в своем аккаунте в Twitter.

Отметим, что Петр Михалко выразил соболезнования Азербайджану в связи с трагедией.

"Я глубоко опечален человеческими жертвами в результате крушения вертолета Государственной пограничной службы Азербайджана. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал официальный представитель ЕС в Twitter.

В результате крушения военного вертолета Госпогранслужбы в Хызынском районе погибли 14 человек, ранены двое Создана следственная группа, состоящая из специалистов Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры и ГПС.