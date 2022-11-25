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МИД Азербайджана: Призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции

МИД Азербайджана: Призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции "Мы решительно отвергаем проект резолюции, принятый парламентом Нидерландов против Азербайджана, призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции и руководствоваться в своих решениях нормами и принципами международного права".
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 18:29
МИД Азербайджана: Призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции

"Мы решительно отвергаем проект резолюции, принятый парламентом Нидерландов против Азербайджана, призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции и руководствоваться в своих решениях нормами и принципами международного права".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос представителей местных СМИ.

По его словам, и в предыдущие годы парламентом Нидерландов были приняты полностью предвзятые резолюции против Азербайджана, не отражающие действительности: "Подобное предложение, выдвинутое в законодательном органе Нидерландов, которые почти 30 лет закрывали глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией, жестокие расправы над гражданским населением, грабежи и вандализм - пример очередной клеветнической кампании против нашей страны. Наряду с этим, мы хотели бы напомнить нидерландской стороне, что после войны 2020 года Армения, грубо нарушив взятые на себя в рамках трехсторонних заявлений обязательства, не полностью вывела армянские вооруженные формирования с территории Азербайджана, продолжила минирование азербайджанских территорий, усилила милитаризацию в приграничных районах, препятствовала открытию транспортных коммуникаций и начала деструктивные действия против мирного процесса".

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Версия на азербайджанском языке XİN Niderland parlamentinin Azərbaycanın əleyhinə qəbul etdiyi qətnamə layihəsinə münasibət bildirib

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