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МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок

МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок Заявление пресс-секретаря МИД Армении от 7 февраля 2022 года следует расценивать как крайний пример неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма.
Внешняя политика
8 февраля 2022 г. 12:24
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок

Заявление пресс-секретаря МИД Армении от 7 февраля 2022 года следует расценивать как крайний пример неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма.

Как сообщает Report, об этом заявили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

На фоне предпринятых азербайджанской стороной гуманных шагов и передачи тел 1708 армянских военнослужащих, продолжающаяся политика отрицания Арменией своих обязательств по международному гуманитарному праву, в том числе взятых на себя в ходе встречи в формате видеоконференции 4 февраля 2022 года, полностью выходит за рамки морально-этического и международного права, добавили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

"Призываем международное сообщество оказать давление на армянскую сторону, чтобы она взяла на себя ответственность за выяснение судеб пропавших без вести граждан Азербайджана в ходе первой армяно-азербайджанской войны и потребовала от нее выполнения взятых на себя обязательств", - заявили в МИД.

Следует отметить, что Международный комитет Красного Креста создал базу данных ДНК более 3000 человек на основе образцов ДНК, взятых у членов семей пропавших без вести.

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Версия на английском языке Baku: Armenia's renunciation of obligations goes beyond international legal framework
Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri inkar etməsi mənəvi-etik və beynəlxalq hüquqi çərçivələrdən tamamilə kənara çıxır"

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