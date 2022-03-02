МИД: Около 4 тысяч граждан Азербайджана покинули Украину

По данным на сегодня около 4 тысяч граждан Азербайджана покинули Украину.

По данным на сегодня около 4 тысяч граждан Азербайджана покинули Украину.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге для журналистов.

Проживающим в Украине гражданам Азербайджана рекомендовано оставаться дома или в безопасных местах и избегать поездок, если в них нет необходимости.

Граждане Азербайджана, столкнувшиеся с серьезными угрозами, могут покинуть Украину в направлениях Молдовы, Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

По словам Л. Абдуллаевы, наибольшее скопление людей наблюдается на украинско-молдавской, а также украинско-польской границе.

Азербайджанская сторона организовывает чартерные рейсы по вывозу своих граждан. Так, первым чартерным рейсом из Румынии были вывезены 168 граждан Азербайджана, вторым - 174, организация подобных чартерных рейсов будет продолжена.

"Вывозятся в первую очередь больные, пожилые люди и женщины с детьми. Сегодня будет осуществлен четвертый чартерный рейс, который вывезет более 170 граждан Азербайджана на родину", - сообщила официальный представитель МИД.

По ее словам, Турция также участвует в вывозе своих граждан из Украины. Так, накануне из Харькова вместе с азербайджанцами были вывезены и 185 граждан Турции.

Ранее МИД Азербайджана опубликовал номера горячих линий, созданных для азербайджанцев в связи с ситуацией в Украине.



