​МИД: Направленное в ОБСЕ/БДИПЧ приглашение о наблюдении за парламентскими выборами еще в силе

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ МИД Азербайджана прокомментировал сделанное генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером на пресс-конференции в Москве заявление о том, что "вызывает сожаление тот факт, что не удалось достичь соглашения с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ об отправке наблюдательной миссии на парламентские выборы в Азербайджане".

Как сообщает Report, глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев заявил, что согласно Хельсинскому документу 1992 года, основная роль ОБСЕ/БДИПЧ заключается в оказании содействия в вопросе выполнения обязательств в области человеческого измерения, принятых всеми государствами-участниками ОБСЕ: "В 1994 году на Будапештском саммите ОБСЕ определена роль ОБСЕ/БДИПЧ по выполнению функции консультанта. В Будапештском документе говорится: "БДИПЧ будет по согласованию с действующим Председателем участвовать в качестве консультанта в обсуждениях, ведущихся в Руководящем совете и Постоянном совете, докладывая через регулярные промежутки времени о своей деятельности и предоставляя информацию по вопросам выполнения. На основе тесных консультаций с действующим Председателем директор БДИПЧ может вносить предложения о последующих мерах". Как видно, ОБСЕ/БДИПЧ не имеет полномочий принимать решение в одностороннем порядке, не проконсультировавшись с действующим председателем и государством-участником. В итоге, будучи исполнительным институтом, БДИПЧ принял политическое решение, чего не позволяют делать его полномочия и мандат. Это еще раз доказывает, что руководство БДИПЧ под влиянием определенных кругов целенаправленно политизирует такой технический вопрос как наблюдение за выборами. Явно видно, что целью является подготовка платформы для выдвижения безосновательных претензий в адрес Азербайджана после выборов. В случае если ОБСЕ/БДИПЧ не будут наблюдать за выборами, у них нет оснований давать какое-либо заключение о результатах выборов. В соответствии с фундаментальными документами и мандатом ОБСЕ, БДИПЧ должен проконсультироваться с действующим председателем и государством-участником по указанному вопросу и представить конструктивные предложения в Постоянный совет ОБСЕ".

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Азербайджан верен принципам диалога и сотрудничества с ОБСЕ: "Направленное в ОБСЕ/БДИПЧ приглашение о наблюдении за парламентскими выборами еще в силе".