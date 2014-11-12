МИД Латвии: Азербайджан играет значимую роль в контексте Восточного партнерства

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Посол по особым поручениям по вопросам Восточного партнерства Министерства иностранных дел Юрис Пойканс посетил Азербайджан, чтобы проинформировать должностных лиц Азербайджана о приоритетах Латвии во время председательства в Совете Европейского Союза (ЕС) в первой половине 2015 года. Как сообщает Report со ссылкорй на пресс-службу МИД Латвии, Ю. Пойканс встретился с должностными лицами высокого уровня Азербайджана – заместителем министра иностранных дел Махмудом Маммед-Гулиевым и заместителем руководителя администрации президента, главой отдела внешних связей Новрузом Маммедовым.

Ю. Пойканс отметил значимую роль Азербайджана в контексте Восточного партнерства, особенно позитивно оценив активное и конструктивное сотрудничество ЕС и Азербайджана в сфере поставок энергетических ресурсов.

Посол Латвии по особым поручениям подчеркнул также важность участия президента Азербайджана в Рижском саммите Восточного партнерства, запланированном на 21 – 22 мая 2015 года.

"В сфере двусторонних отношений представители Латвии и Азербайджана положительно оценили политическое и экономическое сотрудничество обеих стран. Представители Азербайджана выразили надежду, что Латвия, как следующая председательствующая в Совете ЕС страна, внесет позитивный вклад в дело укрепления отношений ЕС и Азербайджана. Ю. Пойканс подтвердил готовность Латвии по мере возможности поддерживать и содействовать диалогу ЕС с Азербайджаном", - отмечается в сообщении пресс-службы.