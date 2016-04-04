 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Кыргызстан готов содействовать урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе

    ​МИД: Страна готова выступить посредником в урегулировании конфликта

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Кыргызстан готов выступить посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении министерства иностранных дел Кыргазстана.

    "Кыргызстан выступает за выработку конструктивных предложений для поиска путей разрешения споров и готова оказать в этом свое политическое содействие, основываясь на историческом опыте подписания Бишкекского протокола от 5 мая 1994 года", - говорится в сообщении.

    В нем также указывается, что официальный Бишкек с озабоченностью воспринял сообщение об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, которое привело к кровопролитию и человеческим жертвам.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi