МИД: Героизация фашизма Арменией является примером неуважения к миллионам людей, павших в войне, и к ветеранам

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ "Исполняется 72 года со дня победы над фашизмом во второй Мировой войне. В войне более 50 государств, объединившись в антифашистскую коалицию, спасли мир от угрозы фашизма. И азербайджанский народ внес большой вклад в достижение победы в войне".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, в связи с 72-й годовщиной победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Он напомнил, что в ходе Второй мировой войны на фронт было отправлено более 640 тыс. граждан Азербайджана, более 300 тыс. из них погибли в боях. Более 440 тыс. человек, раненных на фронте, были вылечены в госпиталях республики: "В Баку производилось более 130 видов вооружения и боеприпасов. 80% всего бензина, необходимого для фронта, и 90% смазочных масел обеспечивал Азербайджан. 23,5 млн тонн из 33 млн тонн добываемой в СССР нефти приходилось на долю Азербайджана. Ученые-химики во главе с Юсифом Мамедалиевым в годы войны обеспечили производство 38 видов смазочных масел, 9 наименований авиационного бензина и 8 видов дизельного масла".

Х. Гаджиев сообщил, что в настоящее время Азербайджан, внесший свой вклад в достижение победы над фашизмом, серьезно обеспокоен нынешней тенденцией героизации фашизма, расизма, ксенофобии и шовинизма. Азербайджан присоединился к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывает наказывать по закону любые попытки поддержания идей расового преимущества или расовой ненависти или распространения идей расовой дискриминации.

Официальный представитель МИД сказал, что хоть и Армения проголосовала в пользу резолюции, на самом деле пропаганда нацизма и героизация фашизма превратилась в государственную политику в этой стране: "Так, героизация генерала SS фашистской Германии Нжде Гарегина и пропаганда в качестве "национального героя" Драстамата Канаяна, известного под икличкой "Дро", открыто показывают истинную сущность армянского режима.

Нжде Гарегин и Драмастат Канаян во второй мировой войне на территории СССР с особой жестокостью учинили резню против евреев и представителей других национальностей. Также в Болгарии и Румынии были созданы группы боевиков, состоящие из членов армянской националистической организации "Тсехакрон", и которые призывают к сотрудничеству с нацистами всех армян всего мира.

Деяния Армении по героизации фашизма, в том числе и открытие большого памятника Нжде Гарегину в центре Еревана, которое прошло с участием руководства страны, являются крайним примером неуважения к миллионам людей, павших в бою против фашизма, к их родным и к ветеранам войны.

Обращаясь к членам семей миллионов людей, спасших весь мир от угрозы фашизма и отдавших на этом пути свои жизни, к ветеранам и инвалидам войны и к международной общественности в целом, мы призываем повысить свои голоса против подобных попыток Армении.

Несмотря на эту несправедливость, мы уверены, исторические заслуги доблестных сынов Азербайджана, прошедших славный путь во Второй мировой войне, и заслуги тех, кто самоотверженно трудился в тылу, никогда не сотрутся из памяти и станут настоящим примером патриотизма для молодого поколения.