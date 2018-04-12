МИД: До внимания международной наблюдательной миссии довели резкий протест азербайджанской стороны

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Мы не считаем справедливым и объективным предварительный отчет наблюдательной миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи Совета Европы о результатах состоявшихся 11 апреля президентских выборов".

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

По его словам, сегодня делегация наблюдательной миссии была принята в министерстве иностранных дел, где до их внимания довели резкий протест азербайджанской стороны по поводу вопроса.

"Выборы, проведенные в нашей стране в соответствии с законами Азербайджанской Республики, в первую очередь организовываются для граждан Азербайджанской Республики. На свободных, демократических, справедливых и прозрачных президентских выборах граждане Азербайджанской Республики вновь выразили свою политическую волю.

Состоявшиеся 11 апреля президентские выборы стали еще одной важной вехой на пути демократического развития нашей страны и укрепления демократических институтов", - заявил Х.Гаджиев.