​МИД Азербайджана выразил протест ООН

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию о том, что Армения, помимо своего годового отчета также представила в Совет ООН по правам человека отчет сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и о том, что эти документы размещены на официальном сайте ООН.

Как сообщила Report Абдуллаева, здесь не может идти речи о годовом отчете, представленном в Совет ООН по правам человека.

"Перед публикацией информации в СМИ, очень важно проверять ее достоверность. Мы неоднократно становились свидетелями того, как СМИ Армении представляли определенные темы в соответствии со своими интересами. Армянская сторона не в первый раз прилагает к своим письмам бумаги незаконного сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. ООН и ОБСЕ в ответ на такое злоупотребление Арменией своим членством заявляли, что распространяемые документы ни коим образом не отражают их позиции. При внимательном рассмотрении документа, становится написано, что распространение приложения к документу не отражает какой-либо позиции Секретариата ООН по его сути", - сказала официальный представитель МИД.

Как отметила Абдуллаева, в ОБСЕ также отмечается что, распространяемая на основе подобных документов информация не отражает позицию организации.

Пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства также коснулась документа, распространенного представительством Армении в ООН. По ее словам, в ответ на подобные провокации Армении, в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН были обнародованы письма протеста, отражающие позицию Азербайджана и отрицающие какую-либо законную силу указанных документов.