    МИД Азербайджана вызвал послов Нидерландов и Бельгии: дипломатам выражен протест

    Азербайджан выразил резкий протест Бельгии и Нидерландам из-за принятых парламентами этих стран антиазербайджанских документов, затрагивающих суверенитет страны и мирный процесс с Арменией.

    Как сообщает Report в МИД Азербайджана, послы Королевства Бельгия и Королевства Нидерландов - Жюльен де Фрепон и Мариан де Йонг - были по отдельности вызваны в Министерство иностранных дел.

    В ходе встреч азербайджанская сторона выразила решительный протест в связи с документами, принятыми парламентами Бельгии и Нидерландов 16 апреля 2026 года, которые, как отмечается, направлены на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также текущего мирного процесса между Баку и Ереваном.

    "Данные документы основаны на полностью ложных и необоснованных оценках и демонстрируют глубоко укоренившуюся антиазербайджанскую предвзятость в этих структурах. Содержащиеся в них утверждения являются грубым нарушением норм международного права и вмешательством в верховенство закона", - отметили в МИД.

    Азербайджанская сторона также решительно отвергла недостоверные ссылки касательно суверенных территорий страны, обвинения в нарушении территориальной целостности Армении, и заявления о якобы незаконных арестах лиц армянского происхождения.

    "Парадоксально, что принятие этих документов совпало по времени с последней встречей спикеров парламентов Азербайджана и Армении", - подчеркнули в ведомстве.

    Бельгийскую и нидерландскую стороны призвали принять эффективные меры для предотвращения действий антиазербайджанских групп в парламентах, способных нанести ущерб двусторонним отношениям.

    Azərbaycan XİN Belçika və Niderland səfirlərinə kəskin etiraz bildirib
    Azerbaijan summons Dutch, Belgian ambassadors, issues protest

