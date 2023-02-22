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МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН

МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 21:17
МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН

МИД Азербайджана выступил с заявлением касательно решения Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года по делам о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД.

"Мы приветствуем признание Судом того, что Армения обязана продолжать воздерживаться от обострения ситуации, в соответствии с предыдущим постановлением Суда от 7 декабря 2021 года", - отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что решение суда не пересматривать свое предыдущее заключение о том, что размещение Арменией противопехотных мин не соответствует требованиям для вынесения временных мер, не является решением по существу, и Азербайджан будет и впредь добиваться привлечения Армении к ответу.

В министерстве подчеркнули, что Азербайджан приветствует отклонение судом запрошенных Арменией мер, требующих от Азербайджана прекращения якобы "организации и поддержки" протестов и «немедленного восстановления… снабжения Карабаха природным газом и другими коммунальными услугами".

"В своем постановлении суд принял к сведению заявление Азербайджана о том, что страна приняла и обязуется и впредь предпринимать все меры в рамках своих полномочий для обеспечения безопасного движения по Лачинской дороге и выполнения условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года.

Азербайджан будет продолжать защищать права всех людей в соответствии с международным правом и привлекать Армению к ответственности за продолжающиеся серьезные нарушения прав человека", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarına münasibət bildirib

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