Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных газахских села

Сегодня территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Сегодня территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Кызыл Гаджилы Газахского района Азербайджана взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

Отметим, что на границе между Азербайджаном и Арменией 15 мая 2024 года прошла девятая встреча Государственных комиссий двух стран по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности под председательством вице-премьеров Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

По итогам встречи был подписан протокол-описание отрезков границы непосредственно между населенными пунктами Баганис Айрым (АР) - Баганис (РА), Ашагы Аскипара (АР) - Воскепар (РА), Хейримли (АР) - Киранц (РА) и Кызыл Гаджилы (АР) - Беркабер (РА).

В результате работ по делимитации была определена линия границы длиной 12,7 км, таким образом обеспечено возвращение Азербайджану территории четырех сел Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Кызыл Гаджилы (6,5 км2).

24 мая территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримли и Кызыл Гаджилы Газахского района Азербайджана были взяты под контроль Государственной пограничной службой.

Это еще раз доказывает, что Азербайджан не уступит никому ни пяди своей земли, отмечается в сообщении.