О нас

Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур

Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур Начался визит в Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.
Внешняя политика
24 мая 2024 г. 08:18
Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур

Начался визит в Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.

Как сообщает Report, спецборт с дипломатами утром 24 мая приземлился в Зангиланском международном аэропорту.

Представители посольств и международных организаций со штаб-квартирой в Баку отправятся в Лачын, где примут участие в церемонии презентации, связанной с COP29.

Дипломаты и военные атташе ознакомятся с работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в Лачыне.

В рамках поездки члены делегации также посетят агропромышленный парк "Зерти", павильон кинотеатра "Хочазфильм" и выпустят мальков рыб в реку Хакари. Затем планируется провести церемонию открытия выставки "Так создавался ковер".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar və hərbi attaşelər Laçındadır - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Foreign diplomats, military attaches start next visit to Azerbaijan’s Eastern Zangazur

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18
Президент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Президент Сейед Ибрахим Раиси встретились на азербайджано-иранской государственной границе
19 мая 2024 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi