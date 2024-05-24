Начался очередной визит зарубежных дипломатов и военных атташе в Восточный Зангезур

Начался визит в Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.
Как сообщает
Представители посольств и международных организаций со штаб-квартирой в Баку отправятся в Лачын, где примут участие в церемонии презентации, связанной с COP29.
Дипломаты и военные атташе ознакомятся с работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в Лачыне.
В рамках поездки члены делегации также посетят агропромышленный парк "Зерти", павильон кинотеатра "Хочазфильм" и выпустят мальков рыб в реку Хакари. Затем планируется провести церемонию открытия выставки "Так создавался ковер".