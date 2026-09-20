МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

"Решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против комплекса мечети и полицейского участка в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству Пакистана и братскому пакистанскому народу, а также семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

Азербайджан солидарен с Пакистаном в борьбе против всех проявлений терроризма", - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате теракта погиб по меньшей мере 31 человек.