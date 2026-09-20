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    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 17:39
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.

    "Решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против комплекса мечети и полицейского участка в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.

    С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству Пакистана и братскому пакистанскому народу, а также семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

    Азербайджан солидарен с Пакистаном в борьбе против всех проявлений терроризма", - говорится в сообщении.

    Напомним, что в результате теракта погиб по меньшей мере 31 человек.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Теракт Пакистан
    Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
    Azerbaijani Foreign Ministry expresses condolences to Pakistan

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