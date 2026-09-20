МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
- 20 сентября, 2026
- 17:39
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью людей в результате теракта в провинции Хайбер-Пахтунхва.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД в социальной сети X.
"Решительно осуждаем террористическую атаку, направленную против комплекса мечети и полицейского участка в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане.
С глубокой скорбью выражаем соболезнования правительству Пакистана и братскому пакистанскому народу, а также семьям и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.
Азербайджан солидарен с Пакистаном в борьбе против всех проявлений терроризма", - говорится в сообщении.
Напомним, что в результате теракта погиб по меньшей мере 31 человек.