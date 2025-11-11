МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 17:10
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана соцсети Х.
"Глубоко потрясены известием о крушении на территории Грузии военно-транспортного самолета C130 братской Турции, следовавшего из Азербайджана. Выражаем глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и вооруженным силам в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших", - говорится в сообщении.
"Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - подчеркнули в МИД.
