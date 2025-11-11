Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 17:10
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана соцсети Х.

    "Глубоко потрясены известием о крушении на территории Грузии военно-транспортного самолета C130 братской Турции, следовавшего из Азербайджана. Выражаем глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и вооруженным силам в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших", - говорится в сообщении.

    "Азербайджан всегда рядом с братской Турцией", - подчеркнули в МИД.

    МИД Азербайджана Турция ВВС Турции крушение самолета Грузия
