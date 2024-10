МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Испании в связи с гибелью людей в результате наводнения.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены гибелью людей и огромным ущербом в результате наводнения в регионе Валенсия, Испания. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству Испании в связи со стихийным бедствием", - говорится в сообщении.