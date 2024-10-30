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МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Испании в связи с гибелью людей в результате наводнения.
Внешняя политика
30 октября 2024 г. 15:07
МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Испании в связи с гибелью людей в результате наводнения.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены гибелью людей и огромным ущербом в результате наводнения в регионе Валенсия, Испания. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству Испании в связи со стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

Отметим, по меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных наводнений на юго-востоке Испании. Сильные проливные дожди прошли в регионе Валенсия, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA expresses condolences to Spain
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İspaniyaya başsağlığı verib

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