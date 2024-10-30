МИД Азербайджана выразил соболезнования Испании

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Испании в связи с гибелью людей в результате наводнения.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования правительству Испании в связи с гибелью людей в результате наводнения.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Глубоко опечалены гибелью людей и огромным ущербом в результате наводнения в регионе Валенсия, Испания. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также правительству Испании в связи со стихийным бедствием", - говорится в сообщении.

We are deeply saddened by the loss of life and huge damage as a result of floods in Valencia region, #Spain .



We express sincere condolences to the families of the victims and to the Government of Spain over this natural disaster. @SpainMFA — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) October 30, 2024

Отметим, по меньшей мере 51 человек погиб в результате сильных наводнений на юго-востоке Испании. Сильные проливные дожди прошли в регионе Валенсия, в результате чего многие районы оказались затоплены, также было нарушено железнодорожное и авиасообщение