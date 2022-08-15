МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром в христианской церкви в столице Египта Каире.
Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.
"Мы выражаем искренние соболезнования в связи со многочисленными жертвами пожара в коптской церкви Абу-Сефейн в Каире. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- заявил МИД Азербайджана.
По меньшей мере 41 человек погиб и десятки пострадали в воскресенье в результате пожара в коптской церкви в Каире.