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МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту

МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту Министерство Иностранных Дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром в христианской церкви в столице Египта Каире.
Внешняя политика
15 августа 2022 г. 18:11
МИД Азербайджана выразил соболезнования Египту

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Египту в связи с пожаром в христианской церкви в столице Египта Каире.

Как передает Report, об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Мы выражаем искренние соболезнования в связи со многочисленными жертвами пожара в коптской церкви Абу-Сефейн в Каире. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим",- заявил МИД Азербайджана.

По меньшей мере 41 человек погиб и десятки пострадали в воскресенье в результате пожара в коптской церкви в Каире.

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