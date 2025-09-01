    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 12:41
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

    Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипведомства на странице в соцсети "X".

    "Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы [рядом] с народом Афганистана в это трудное время", - говорится в публикации.

    Отметим, что число погибших в результате сильного землетрясения в Афганистане достигло 622 человек, еще 1 500 человек получили ранения.

    МИД Азербайджана   Афганистан   землетрясение   соболезнования  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan XİN Əfqanıstana başsağlığı verib
    Английская версия Английская версия
    Azerbaijani Foreign Ministry offers condolences to Afghanistan

    Последние новости

    13:12

    Вертолет пропал в Индонезии, на борту находились 8 человек

    Другие страны
    13:11

    Число жертв землетрясения в Афганистане достигло 800 человек - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    13:05

    Правительство Италии назвало необоснованной критику Франции о налоговой политике Рима

    Другие страны
    13:04
    Фото

    Азербайджанские паралимпийские стрелки завоевали 2 лицензии на чемпионат мира

    Индивидуальные
    13:02

    Эрдоган назвал переговоры в Стамбуле вкладом в урегулирование конфликта между РФ и Украиной

    Другие страны
    13:01

    Лидеры Азербайджана и Армении договорились продолжить контакты

    Внешняя политика
    12:52

    Эрдоган на встрече с Путиным выразил надежду на прочный мир между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    12:49

    Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном

    Внешняя политика
    12:46

    Минсельхоз начинает прием заявок на конкурс по сельхозземелям в Ходжавенде, Ходжалы и Лачыне

    АПК
    Лента новостей