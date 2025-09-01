МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с разрушительным землетрясением в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении дипведомства на странице в соцсети "X".

"Глубоко опечалены новостью о разрушительном землетрясении в Афганистане. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы [рядом] с народом Афганистана в это трудное время", - говорится в публикации.

Отметим, что число погибших в результате сильного землетрясения в Афганистане достигло 622 человек, еще 1 500 человек получили ранения.