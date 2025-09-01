    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    Azərbaycan XİN Əfqanıstana başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 12:30
    Azərbaycan XİN Əfqanıstana başsağlığı verib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Əfqanıstanda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında məlumat yayıb. 

    "Əfqanıstanda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananların hamısına şəfa diləyirik. Bu çətin zamanda Əfqanıstan xalqının yanındayıq".

    Qeyd edək ki, Əfqanıstanda baş verən güclü zəlzələdə ölənlərin sayı 622-yə çatıb, daha 1 500 nəfər yaralanıb.

    Əfqanıstan   Zəlzələ   başsağlığı   XİN  
    Rus Versiası Rus Versiası
    МИД Азербайджана выразил соболезнования Афганистану
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Azerbaijani Foreign Ministry offers condolences to Afghanistan

    Son xəbərlər

    13:12

    Ərdoğan İstanbul danışıqları haqqında: Bu, Rusiya və Ukrayna arasındakı münaqişənin həllinə töhfədir

    Digər ölkələr
    13:12

    Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edilib

    Hadisə
    13:09

    Ermənistan ADB-dən 45,3 milyon avro kredit cəlb edəcək

    Region
    13:03

    Azərbaycanda sənaye zonalarında məhsul istehsalı son 10 ildə 63 dəfədən çox artıb

    Sənaye
    12:59

    Rusiya və Türkiyə "Akkuyu" AES-lə bağlı mühüm uğur əldə edib

    Digər ölkələr
    12:56

    Ərdoğan: Qafqazda sabitlik Türkiyə və Rusiyanın maraqlarına cavab verir

    Xarici siyasət
    12:53

    "Bakı Kart" nizamnamə kapitalını bir qədər də azaldır

    Maliyyə
    12:50

    Rusiya Baş nazirinin müavini: Azərbaycanla münasibətlərin yaxşılaşdırılması üçün işləyirik

    Region
    12:50

    TAP-ın kommersiya istismarı dövründə İtaliyaya 42 milyard kubmetrə yaxın qaz tədarük edib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti