Azərbaycan XİN Əfqanıstana başsağlığı verib
- 01 sentyabr, 2025
- 12:30
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Əfqanıstanda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ ilə bağlı başsağlığı verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" hesabında məlumat yayıb.
"Əfqanıstanda baş vermiş dağıdıcı zəlzələ xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir və yaralananların hamısına şəfa diləyirik. Bu çətin zamanda Əfqanıstan xalqının yanındayıq".
Qeyd edək ki, Əfqanıstanda baş verən güclü zəlzələdə ölənlərin sayı 622-yə çatıb, daha 1 500 nəfər yaralanıb.
We are deeply saddened by the news of the devastating earthquake in #Afghanistan.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 1, 2025
We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and wish a speedy recovery to all those injured.
Our thoughts and prayers are with the people of Afghanistan during this…