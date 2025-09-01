Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb
Digər ölkələr
- 01 sentyabr, 2025
- 04:52
Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.
Bildirilir ki, yeraltı təkanlar UTC vaxtı ilə saat 19:17-də, 200 min nəfər əhalisi olan Cəlalabad şəhərindən 50 km şimal-şərqdə qeydə alınıb.
Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.
Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb
