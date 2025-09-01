    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    • 01 sentyabr, 2025
    • 04:52
    Əfqanıstanın Cəlalabad şəhəri yaxınlığında 6 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi (EMSC) məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, yeraltı təkanlar UTC vaxtı ilə saat 19:17-də, 200 min nəfər əhalisi olan Cəlalabad şəhərindən 50 km şimal-şərqdə qeydə alınıb.

    Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Əfqanıstan   Zəlzələ   Maqnituda  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане

