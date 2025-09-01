Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что толчки были зафиксированы в 19:17 по времени UTC в 50 км от северо-востока от города Джелалабад с населением в 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.