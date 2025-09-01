    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане

    Другие страны
    • 01 сентября, 2025
    • 04:24
    Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло недалеко от города Джелалабад в Афганистане.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Уточняется, что толчки были зафиксированы в 19:17 по времени UTC в 50 км от северо-востока от города Джелалабад с населением в 200 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

    землетрясение   Афганистан   сейсмология  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Əfqanıstanda 6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Последние новости

    04:49

    СМИ: Машина протаранила ворота российского генконсульства в Сиднее

    Другие страны
    04:24

    Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Афганистане

    Другие страны
    03:57

    Гутерриш потребовал немедленного освобождения задержанных хуситами сотрудников ООН в Йемене

    Другие страны
    03:26

    В России появились новые госпошлины для мигрантов

    В регионе
    02:48

    Reuters: Атакованное у берегов Саудовской Аравии судно связано с Израилем

    Другие страны
    02:11

    Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу

    Другие страны
    01:59

    G1: В Бразилии готовятся к новым санкциям США после суда над Болсонару

    Другие страны
    01:31

    Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

    ИКТ
    01:15

    СМИ: Более 230 семей бывших боевиков ИГ вывезли в Ирак из лагеря в Сирии

    Другие страны
    Лента новостей