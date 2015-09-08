​МИД Азербайджана: В отношении некоторых сотрудников будут приняты соответствующие административные меры

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ "В соответствии с политикой руководства страны в системе министерства иностранных дел осуществляются коренные кадровые и структурные реформы, отстраняются непригодные к дипломатической службе лица, а также сотрудники, допустившие в деятельности серьезные недочеты. Осуществляются также другие административные меры".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

В МИД заявили о прекращении деятельности ряда лиц, не пригодных к дипломатической службе и работников, допустивших за последние месяцы множество недочетов: "В их числе также и бывший сотрудник посольства Азербайджана в Австралии Анар Гасанов. В отношении ряда ему подобных сотрудников также будут приняты соответствующие административные меры. По линии Минфина и Счетной палаты финансовая ревизия и проверки периодически проводятся и будут проводиться в действующих за рубежом дипмиссиях.

Очень жаль, что уволенные из-за несоответствия дипломатической службе лица и допустившие недочеты сотрудники преднамеренно занимаются распространением ложной информации".

В связи с вопросом проживания Анара Гасанова в Австралии, в заявлении министерства отмечается, что из-за допущенных недочетов он был уволен в июле этого года: "Азербайджан - демократическая страна и у нас созданы все условия для свободного передвижения лиц. Человек, дипломатическая деятельность которого прекращена, вправе принимать решение относительно места жительства".