МИД Азербайджана распространил заявление по случаю Дня победы над фашизмом

9 мая 2022 года исполняется 77 лет со дня Победы в 1941-1945 годах Второй мировой войны. В этот знаменательный день мы воздаём дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сы

9 мая 2022 года исполняется 77 лет со дня Победы в 1941-1945 годах Второй мировой войны. В этот знаменательный день мы воздаём дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, которые перенесли огромные трудности, проявив мужество и героизм и сыграв беспрецедентную роль в Победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по случаю Дня победы над фашизмом.

"Народ Азербайджана внёс весьма значимый вклад в эту победу. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, более половины из них погибли и пропали без вести на полях сражений. За храбрость, проявленную в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. Героические сыновья нашего народа принимали деятельное участие в освобождении многих стран от фашизма.

Вклад Азербайджана в Победу путём поставок топлива был неоценим. С 1941 по 1945 военные годы на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов нефти, добываемой в Советском Союзе, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел. Подавляющее большинство танков и самолётов Советской армии, сыгравших решающую роль в обеспечении Победы над фашизмом во Второй мировой войне, приводились в движение на топливе, отправленном на фронт бакинскими нефтяниками.

Народ Азербайджана продемонстрировал невиданные трудовые подвиги на тыловом фронте, днём и ночью самоотверженно работая ради удовлетворения потребностей армии. Наши сограждане отправили на фронт более 7 тонн донорской крови, особо отличились в деле обеспечения боевых частей продовольствием и тёплой одеждой. Во имя Победы над фашизмом Азербайджан максимально мобилизовал все имевшиеся у него ресурсы.

Азербайджанский народ отмечает победу во Второй мировой войне 1941-45 годов также с чувством радости в связи с Великой Победой, одержанной в результате 44-дневной Отечественной войны. Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ, всегда поддерживает борьбу за международное право и справедливость.

Память о всех наших сыновьях и дочерях, погибших за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также в 1941-1945 годы Второй мировой войны, будет жить вечно в сердцах азербайджанского народа" - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.